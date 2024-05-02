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Кыргызстан следом за Таджикистаном не рекомендует ездить в РФ
02.05.2024 21:31 Алина Груднева

Кыргызстан следом за Таджикистаном не рекомендует ездить в РФ

Министерство иностранных дел Кыргызстана следом за Таджикистаном порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на заявление внешнеполитических ведомств.

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В МИД Кыргызстана призвали воздержаться от поездок тем гражданам, у которых нет веских оснований для выезда в Россию.

Такая рекомендация будет действовать до момента снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу в РФ. Те, кому все же необходимо туда попасть, должны заблаговременно проверить ограничения на въезд.

Такие предостережения прозвучали на фоне того, что 24 апреля в России начались массовые задержания мигрантов после теракта в Крокус Сити Холле.

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