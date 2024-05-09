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Путин: "Вся Россия вместе с "героями" специальной военной операции"
09.05.2024 18:14 MIGnews.com

Путин: "Вся Россия вместе с "героями" специальной военной операции"

Празднование Дня Победы в России, отмечающее 79-ю годовщину разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне, началось в четверг с сокращенного военного парада на Красной площади в Москве, и президент Владимир Путин заявил, что его страна переживает "трудное" время.

Однако, произнеся речь, в которой он обвинил Запад в "разжигании новых конфликтов", Путин пообещал, что Россия готова отразить любую угрозу.

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"Россия сделает все, чтобы предотвратить глобальную конфронтацию. В то же время мы не позволим никому угрожать нам. Наши стратегические силы всегда находятся в боевой готовности", - сказал он. "Россия сейчас переживает сложный, знаковый период, от каждого из нас зависит судьба Родины, ее будущее", - сказал Путин.

"Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще острее и яснее", - добавил Путин, подчеркнув, что страна полностью поддерживает его войну в Украине.

"Вся Россия вместе с "героями" специальной военной операции", сказал он.

 

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