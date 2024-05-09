



Германский финал в Лиге чемпионов не состоится

Мадридскому "Реалу" в ответном полуфинальном матче с мюнхенской "Баварией" удалось в добавленное время забить решающий мяч, и теперь самый титулованный клуб турнира, оспорит главный трофей в поединке с дортмундской "Боруссией".



В первом поединке в Мюнхене, команды сыграли боевую ничью 2:2.



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В Мадриде, "Баварии" после получаса игры, удалось выйти вперед. Однако Хоселу на 88-й минуте восстановил равновесие, а на первой добавленной минуте забил победный мяч, который и вывел Королевский клуб в финал этого турнира.



Финал пройдет 1 июня на легендарном британском стадионе "Уэмбли".



Для "Реала" это будет уже 18-й финальный поединок данного турнира. Учитывая предыдущий Кубок Чемпионов. "Реал" в этих матчах одержал 14 побед, три финала проиграл. Причем последний в далеком 1981 году. После этого – 8 побед подряд (последняя в 2022 году).



Дортмундская "Боруссия" в третий раз сыграет в финале Лиги Чемпионов (в Кубке Чемпионов команда до финала не доходила). У нее в активе одна победа в 1997 году, и одно поражение в 2013 году.



Примечательно, что в 2013 году "Боруссия" проиграла как раз в германском финале "Баварии". А сенсационно выиграла в 1997 году у "Ювентуса" – 3:1.



А "Реал" в 1998 свою победную серию из восьми поединков, начат с сенсационной победы над тем же "Ювентусом", со счетом 1:0.