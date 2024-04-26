



Ллойд Остин о ракетах ATACMS для Украины: не чудодейственное средство

Соединенные Штаты и раньше уже передавали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.



Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Мы Украине и до этого выделяли ракеты ATACMS. Разных типов, разной дальности. Я не буду вдаваться в детали, которые мы выделили и как украинцы смогут их использовать. Главное, что у них есть возможности", - пояснил он.



По словам Остина, эти ракеты для эффективного использования на поле боя необходимо интегрировать.



"Они не являются чудодейственным средством и не решают проблему. Их нужно интегрировать с другими вещами, например Storm Shadow. Но это дает возможность наносить дальние удары - и это важно. Но относительно того, где и как - пусть решают и рассказывают сами украинцы ", - отметил он.



Ранее Остин сообщил, что США выделили Украине еще один пакет помощи в размере 6 млрд долларов, в который войдут критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot и не только.