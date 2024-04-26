Новости » События в Украине
Ллойд Остин о ракетах ATACMS для Украины: не чудодейственное средство
26.04.2024 21:04 Алина Груднева

Ллойд Остин о ракетах ATACMS для Украины: не чудодейственное средство

Соединенные Штаты и раньше уже передавали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн".

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Мы Украине и до этого выделяли ракеты ATACMS. Разных типов, разной дальности. Я не буду вдаваться в детали, которые мы выделили и как украинцы смогут их использовать. Главное, что у них есть возможности", - пояснил он.

По словам Остина, эти ракеты для эффективного использования на поле боя необходимо интегрировать.

"Они не являются чудодейственным средством и не решают проблему. Их нужно интегрировать с другими вещами, например Storm Shadow. Но это дает возможность наносить дальние удары - и это важно. Но относительно того, где и как - пусть решают и рассказывают сами украинцы ", - отметил он.

Ранее Остин сообщил, что США выделили Украине еще один пакет помощи в размере 6 млрд долларов, в который войдут критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot и не только.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы