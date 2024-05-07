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Польские истребители перехватывали военный самолет РФ
07.05.2024 21:50 Алина Груднева

Польские истребители перехватывали военный самолет РФ

В понедельник, 6 мая, два польских истребителя были подняты по тревоге для перехвата российского военного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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Уточняется, что два истребителя МиГ-29, дежурившие в Мальборке, идентифицировали Ил-20 россиян, который взлетел с аэродрома в Калининградской области.

Военный самолет пролетел в международном пространстве над Балтийским морем в рамках разведывательной миссии. На территорию над территориальными водами Польши Ил-20 не проникал.

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