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Иран: переговоры с США были не первыми, и не последними
19.05.2024 15:38 Алина Груднева

Иран: переговоры с США были не первыми, и не последними

Иран подтвердил информацию о том, что проводились непрямые переговоры с США в Омане относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Они проходили несмотря на то, что между двумя странами нет дипломатических отношений.

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Впервые новость о переговорах появилась в пятницу на американском новостном портале Axios. Тогда сообщалось, что официальные лица США и Ирана провели в Омане непрямые переговоры о том, как избежать эскалации.

Теперь в комментарии иранскому агентству IRNA источники сообщили, что представитель Ирана в ООН подтвердил непрямые переговоры с США.

"Эти переговоры были не первыми и не будут последними", - отметил источник.

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