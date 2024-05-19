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Глава минобороны Британии: РФ и КНР - угроза демократии
19.05.2024 15:53 Алина Груднева

Глава минобороны Британии: РФ и КНР - угроза демократии

РФ и Китай являются прямой угрозой демократическим принципам мира.

Такое заявление в интервью Sky News сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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По его словам, Путин убивает своих оппонентов, а Си Цзиньпин не разделяет ценности свободы и демократии.

"Итак, если у нас такая ситуация, и они пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", - отметил он.

По словам Шаппса, РФ поддерживает тесные связи с Ираном и Северной Кореей.

"Это не хорошо для тех, кто любит демократию", - добавил министр.

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