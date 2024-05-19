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Пропал с радаров верттолет с президентом Ирана: экипаж ответил
19.05.2024 16:24 Алина Груднева

Пропал с радаров верттолет с президентом Ирана: экипаж ответил

В воскресенье, 19 мая, пропал с радаров вертолет Ми-171, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси.

Предполагалось, что воздушное судно потерпело крушение.

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На борту находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян. По данным Tasnim, позже экипаж вышел на связь.

Информация о возможных пострадавших или погибших не уточняется. Всего в колонне с Раиси было три вертолета. Незадолго до происшествия президент Ирана встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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