



На Дунае столкнулись два судна: есть погибшие

На Дунае под Будапештом столкнулись две небольшие лодки.



По данным Reuters, погибли как минимум два человека.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На берегу возле Вероце нашли мужчину, у которого была травма головы. Полиция установила, что на реке произошла какая-то авария.



Позже нашли тело погибшего и почти в пригороде Будапешта тело погибшей. Лодку туда же отнесло течением. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.

