На Дунае столкнулись два судна: есть погибшие
На Дунае под Будапештом столкнулись две небольшие лодки.
По данным Reuters, погибли как минимум два человека.
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На берегу возле Вероце нашли мужчину, у которого была травма головы. Полиция установила, что на реке произошла какая-то авария.
Позже нашли тело погибшего и почти в пригороде Будапешта тело погибшей. Лодку туда же отнесло течением. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.