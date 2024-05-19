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На Дунае столкнулись два судна: есть погибшие
19.05.2024 16:16 Алина Груднева

На Дунае столкнулись два судна: есть погибшие

На Дунае под Будапештом столкнулись две небольшие лодки.

По данным Reuters, погибли как минимум два человека.

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На берегу возле Вероце нашли мужчину, у которого была травма головы. Полиция установила, что на реке произошла какая-то авария.

Позже нашли тело погибшего и почти в пригороде Будапешта тело погибшей. Лодку туда же отнесло течением. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.
 

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