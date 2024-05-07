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Пашинян пояснил, почему не поехал на инаугурацию Путина
07.05.2024 21:31 Алина Груднева

Пашинян пояснил, почему не поехал на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, почему не прибыл на инаугурацию Владимира Путина.

По данным News.am, он не получил личного приглашения, хотя и без того имел более важные дела.

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Как выяснилось, Пашиняна на инаугурацию Путина пригласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

По словам премьера, его пресс-конференция, с которой он выступил 7 мая, была не менее важным событием, которое требовало присутствия, поскольку на мероприятии обсуждались очень важные вопросы.

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