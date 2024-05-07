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Глава МАГАТЭ оценил сотрудничество с Ираном как неудовлетворительное
07.05.2024 20:56 Алина Груднева

Глава МАГАТЭ оценил сотрудничество с Ираном как неудовлетворительное

Сотрудничество Ирана с Агентством ООН по атомной энергии является совершенно неудовлетворительным.

Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вернувшись после визита в Исхафан.

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В ходе встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами он призвал страну принять конкретные меры для устранения угроз, связанных с ядерной программой Ирана.

"Надо двигаться дальше. Нынешнее положение дел меня совершенно не устраивает. Мы почти в тупике, это необходимо менять", - сказал он.

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