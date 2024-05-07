



Глава МАГАТЭ посетил Иран: первые итоги

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил вместе с представителями Ирана.



Он также провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.



В ходе совместной конференции они сообщили, что встреча прошла "в конструктивном ключе".



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Иран и МАГАТЭ решили взять за основу для дальнейших переговоров совместное заявление от 4 марта 2023 года, в котором Тегеран позволил МАГАТЭ осуществлять проверку и мониторинг на своей территории, а также предоставить доступ к трем ядерным объектам.



"Мы не обращаем внимания на внешних игроков. Мы продвигаем наше сотрудничество в правильном направлении", - сказал Гросси в ответ на провокационный вопрос о роли Израиля в "разрушении отношений между Ираном и МАГАТЭ".



Напомним, что Гросси прибыл в Иран для участия в Международной конференции по ядерной науке и технологиям в Исфахане.