



В Латвии пояснили ядерные угрозы РФ

Россия прибегла к ядерным угрозам для запугивания стран, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне.



По данным Delfi, такое мнение выразила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.



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По ее словам, ситуация с ядерными угрозами не изменилась, ведь Россия к такому методу уже неоднократно прибегала в отношении Европы.



Силиня добавила, что военный потенциал стран НАТО будет укрепляться благодаря развитию оборонной промышленности.



"Некоторые страны яснее осознали, каковы настоящие угрозы со стороны России. Осознание этих угроз дает Украине больше возможности победить в войне с Россией", - подчеркнула она.



В свою очередь, на совместной пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо "громко говорить" о том, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие.