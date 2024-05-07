



Бельгия примкнула к большинству в ЕС в вопросе инаугурации Путина

"Бельгия решила не быть представлена ​​на церемонии инаугурации Путина. Таким образом, мы поддерживаем большинство государств — членов Европейского союза и Европейскую службу внешних действий [внешнеполитическая служба ЕС]", — заявили в МИД Бельгии на запрос “Радио Свобода”.



Ранее СМИ сообщали о намерении Бельгии послать своего представителя на мероприятие, но в разъяснении для журналистов в бельгийском МИД подчеркнули, что никогда не заявляли о планах посетить "инаугурацию".

