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Бельгия примкнула к большинству в ЕС в вопросе инаугурации Путина
07.05.2024 23:30 MIGnews.com

Бельгия примкнула к большинству в ЕС в вопросе инаугурации Путина

"Бельгия решила не быть представлена ​​на церемонии инаугурации Путина. Таким образом, мы поддерживаем большинство государств — членов Европейского союза и Европейскую службу внешних действий [внешнеполитическая служба ЕС]", — заявили в МИД Бельгии на запрос “Радио Свобода”.

Ранее СМИ сообщали о намерении Бельгии послать своего представителя на мероприятие, но в разъяснении для журналистов в бельгийском МИД подчеркнули, что никогда не заявляли о планах посетить "инаугурацию".
 

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