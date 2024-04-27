



Украинцы атаковали одну из новейших РЛС России, которая стоит миллионы

Украинские военные уничтожили одну из новейших радиолокационных станций россиян РЛС 48Я6 К-1 "Подлет", которая стоит больше 5 млн долларов.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



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Уточняется, что операцию провела группа ГУР "Гуси-9" вместе с военными 15 бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Они ударили по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питала станцию.



По данным ГУР, "Подлет" начали поставлять на вооружение россиян в 2015 году. РФ использовала станцию обнаружения и передачи координат целей зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.