



Захарова: "Французские военные в Украине будут считаться законными целями"

Еще зимой президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал споры, заявив, что не может исключить развертывание иностранных сухопутных войск в Украине в будущем. Французский лидер предупредил, что если Россия победит в Украине, то доверие к Европе будет потеряно.



Макрон объяснил эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность…



“Должны его разочаровать – для нас ситуация выглядит более чем определенной", – заявила журналистам Захарова.



"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенью для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого", – добавила она.



По словам Захаровой, “Россия уже видит рост французских граждан среди погибших в Украине”.

