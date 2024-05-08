



Шпион помешал спецоперации по освобождению заложников

Полковник полиции в отставке Ави Вайс раскрыл подробности о подозреваемом в шпионаже.



По его словам, подозреваемый собрал информацию как из окружения министра обороны Галанта, так и из источников в Южном командовании, где находился около недели, об этом сообщает Rotter.



Шпиону стали известны планы спецопераций, составленных на первые двадцать дней войны, что помешало провести эти операции.



Некоторые действия касались освобождения пленников и могли привести к освобождению значительной части похищенных.



Также эти планы были связаны с поиском глав ХАМАС и туннелей. Все мероприятия были отменены из-за активности шпиона.



Еще одна вещь, которую раскрывает Ави Вайс, заключается в том, что подозреваемый стажировался в прокуратуре под руководством заместителя юридического советника Меира Левина. Тот факт, что адвокат является частью прокуратуры, был скрыт от общественности и суда, включая судью БАГАЦа, который обсуждал обращение члена Кнессета Альмога Коэна.



Подозреваемый в настоящее время госпитализирован в психиатрическую больницу.

