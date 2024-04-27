Сбит российский "Орлан-10" с баклажкой вместо бака: видео
Украинские военные при помощи пулемета Browning M2 сбили российский беспилотник "Орлан-10", который РФ необычным образом "модифицировали".
Соответствующие фото и видео показал украинский журналист Владимир Цаплиенко.
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БПЛА россиян был сбит бригадой пограничников "Помста" недалеко от Часова Яра в Донецкой области.
"Обратите внимание на бак, сделанный из пластиковой баклажки, и пробку, которыми закручивают бутылки с пивом", - написал Цаплиенко.
По его словам, дрон россияне слепили "из мусора и палок". Что примечательно, "Орлан-10" считается одним из самых эффективных воздушных корректировщиков у ВС РФ.
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