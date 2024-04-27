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Сбит российский "Орлан-10" с баклажкой вместо бака: видео
27.04.2024 10:28 Алина Груднева

Сбит российский "Орлан-10" с баклажкой вместо бака: видео

Украинские военные при помощи пулемета Browning M2 сбили российский беспилотник "Орлан-10", который РФ необычным образом "модифицировали".

Соответствующие фото и видео показал украинский журналист Владимир Цаплиенко.

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БПЛА россиян был сбит бригадой пограничников "Помста" недалеко от Часова Яра в Донецкой области.

"Обратите внимание на бак, сделанный из пластиковой баклажки, и пробку, которыми закручивают бутылки с пивом", - написал Цаплиенко.

По его словам, дрон россияне слепили "из мусора и палок". Что примечательно, "Орлан-10" считается одним из самых эффективных воздушных корректировщиков у ВС РФ.

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