



Олимпийский огонь начинал свой путь во Францию

Олимпийский огонь в субботу, 27 апреля начал свой путь во Францию на борту судна "Белем", покинув греческий порт Пирей после того, как провел ночь в посольстве Франции в Афинах.



"Чувства такие необыкновенные. Для меня это такие эмоции", - сказал журналистам перед отплытием корабля руководитель оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстангуэ.



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Он отметил "великое совпадение": судно "Белем" было спущено на воду всего через несколько недель после проведения первых современных Олимпийских игр в Афинах в 1896 году.



Трехмачтовое судно XIX века сопровождали из порта Пирей трирема "Олимпия" и 25 парусных лодок.



В воскресенье судно выйдет из Коринфского канала - инженерного сооружения XIX века, построенного при участии французских банков и инженеров.



8 мая "Белем" достигнет Марселя, где в 600 году до нашей эры была основана греческая колония.

