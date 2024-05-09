



Девушка с самыми огромными в мире губами принялась за нос

Гражданка Болгарии, 26-летняя Андреа Иванова с самыми огромными губами в мире теперь собралась "исправить" свой нос.



По данным Mail Online, девушка в стремлении сохранить свою молодость недавно сделала новые инъекции филлера на разные участки на своем лице, вопреки предупреждениям врачей о том, что это может быть опасно.



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"Мой врач сказал, что очень важно ввести филлер в некоторые зоны на лице. Если этого не сделать, то с годами кожа будет выглядеть старее, поскольку происходит накопление вещества с обеих сторон, что приводит к появлению морщин. Такие зоны нуждаются в увлажнении и инъекциях, чтобы сохранить свежесть и молодость", - рассказала блогерша.







Она призналась, что из-за экстремального увеличения губ, из-за которого она почти не может улыбаться, у нее появились глубокие носогубные морщины. Это и побудило ее сделать коррекцию носа.