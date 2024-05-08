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Дортмундская "Боруссия" – первый финалист Лиги Чемпионов УЕФА
08.05.2024 10:05 MIGnews.com

Дортмундская "Боруссия" – первый финалист Лиги Чемпионов УЕФА

Первым финалистом розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2023/24 стала Дортмундская "Боруссия".

В полуфинальных поединках она сумела дважды, со счетом 1:0 обыграть несомненного фаворита пары – французский ПСЖ.

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В то время, как ПСЖ фактически гарантировал себе очередной титул чемпиона Франции, клуб из Дортмунда в своем национальном чемпионате занимает только пятое место.

В финале "Боруссия" встретится с победителем пары "Реал"-"Бавария", ответная встреча в которой, пройдет сегодня, 8 мая в Мадриде.

В первом поединке, прошедшем в Мюнхене была зафиксирована боевая ничья 2:2.
 

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