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В Иране не могут подтвердить, погиб ли президент
19.05.2024 19:50 Алина Груднева

В Иране не могут подтвердить, погиб ли президент

В Иране не могут предоставить подтверждение того, погиб ли президент страны Ибрагим Раиси в результате крушения вертолета.

Уточняется, что авария произошла из-за "суровых погодных условий". 

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Пока нет информации о том, есть ли погибшие или раненые. Известно, что из Азербайджана вылетели несколько вертолетов, в которых были президент Ирана, глава МИД страны и другие высокопоставленные чиновники.

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