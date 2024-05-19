



В Иране не могут подтвердить, погиб ли президент

В Иране не могут предоставить подтверждение того, погиб ли президент страны Ибрагим Раиси в результате крушения вертолета.



Уточняется, что авария произошла из-за "суровых погодных условий".



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Пока нет информации о том, есть ли погибшие или раненые. Известно, что из Азербайджана вылетели несколько вертолетов, в которых были президент Ирана, глава МИД страны и другие высокопоставленные чиновники.