



В Москве потребовали взыскать долг с покойного Алексея Навального

В Москве инспекция Федеральной налоговой службы № 3 потребовала взыскать долг по налогам и сборам с умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.



По данным Медуза, на соответствующий иск обратила внимание "Медиазона".



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Он поступил 8 мая в судебный участок № 257 района Марьино. В тот же день судья отказалась принимать иск к производству по неизвестной причине.



"Как и в случае с налоговой, даже почти через три месяца после гибели Алексей Навальный числится в перечне "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг", — сказано в сообщении "Медиазоны".