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В Москве потребовали взыскать долг с покойного Алексея Навального
09.05.2024 11:58 Алина Груднева

В Москве потребовали взыскать долг с покойного Алексея Навального

В Москве инспекция Федеральной налоговой службы № 3 потребовала взыскать долг по налогам и сборам с умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. 

По данным Медуза, на соответствующий иск обратила внимание "Медиазона".

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Он поступил 8 мая в судебный участок № 257 района Марьино. В тот же день судья отказалась принимать иск к производству по неизвестной причине.

"Как и в случае с налоговой, даже почти через три месяца после гибели Алексей Навальный числится в перечне "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг", — сказано в сообщении "Медиазоны". 

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