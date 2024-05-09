В Москве потребовали взыскать долг с покойного Алексея Навального
В Москве инспекция Федеральной налоговой службы № 3 потребовала взыскать долг по налогам и сборам с умершего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.
По данным Медуза, на соответствующий иск обратила внимание "Медиазона".
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Он поступил 8 мая в судебный участок № 257 района Марьино. В тот же день судья отказалась принимать иск к производству по неизвестной причине.
"Как и в случае с налоговой, даже почти через три месяца после гибели Алексей Навальный числится в перечне "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг", — сказано в сообщении "Медиазоны".