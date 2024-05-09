Скандал на Евровидении: участницу от Израиля освистали, в EBU подана жалоба
Общественный телеканал "Кан" подал жалобу в Европейский вещательный союз и шведскую общественную телекомпанию после того, как участнику конкурса Евровидение от Израиля Эден Голан освистали на генеральной репетиции.
От EBU и SVT потребовали пресекать подобные случаи и позволить Израилю честно конкурировать во втором полуфинале.
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Накануне в зале раздались громкие пропалестинские возгласы, когда Голан вышла на сцену и перешла на иврит. Антиизраильские активисты уже несколько месяцев безуспешно пытаются добиться исключения Израиля из конкурса.
Второй полуфинал стартует 9 мая в 21:00 по шведскому времени. Избиратели в странах, не участвующих в Евровидении, уже могут проголосовать на сайте www.esc.vote.
שריקות הבוז לא הפריעו לה: עדן גולן סיימה את החזרה הגנרלית לפני חצי הגמר, שייערך מחר וישודר בכאן 11@DovGilHar pic.twitter.com/ICPX7y1EbM— כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2024