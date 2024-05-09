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Скандал на Евровидении: участницу от Израиля освистали, в EBU подана жалоба
09.05.2024 11:42 Алина Груднева

Скандал на Евровидении: участницу от Израиля освистали, в EBU подана жалоба

Общественный телеканал "Кан" подал жалобу в Европейский вещательный союз и шведскую общественную телекомпанию после того, как участнику конкурса Евровидение от Израиля Эден Голан освистали на генеральной репетиции.

От EBU и SVT потребовали пресекать подобные случаи и позволить Израилю честно конкурировать во втором полуфинале.

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Накануне в зале раздались громкие пропалестинские возгласы, когда Голан вышла на сцену и перешла на иврит. Антиизраильские активисты уже несколько месяцев безуспешно пытаются добиться исключения Израиля из конкурса.

Второй полуфинал стартует 9 мая в 21:00 по шведскому времени. Избиратели в странах, не участвующих в Евровидении, уже могут проголосовать на сайте www.esc.vote.

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