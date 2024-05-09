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Сунак призвал положить конец антисемитизму в кампусах в Британии
09.05.2024 12:20 Алина Груднева

Сунак призвал положить конец антисемитизму в кампусах в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал положить конец антисемитизму в кампусах британских университетов.

Соответствующее заявление он сделал в преддверии встречи с министром образования.

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"Меньшинство в наших кампусах мешает жизни и учебе своих сокурсников, а в некоторых случаях пропагандирует откровенное преследование и антисемитские оскорбления. Это должно немедленно прекратиться", - сказал Сунак.

За последние две недели антиизраильские протестующие начали строить лагеря в университетах по всей Британии, требуя руководство вузов разорвать связи с Израилем из-за операции в Газе.
 

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