



Сунак призвал положить конец антисемитизму в кампусах в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал положить конец антисемитизму в кампусах британских университетов.



Соответствующее заявление он сделал в преддверии встречи с министром образования.



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"Меньшинство в наших кампусах мешает жизни и учебе своих сокурсников, а в некоторых случаях пропагандирует откровенное преследование и антисемитские оскорбления. Это должно немедленно прекратиться", - сказал Сунак.



За последние две недели антиизраильские протестующие начали строить лагеря в университетах по всей Британии, требуя руководство вузов разорвать связи с Израилем из-за операции в Газе.

