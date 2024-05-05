



Семья Диего Марадоны требует эксгумации и перезахоронения футболиста

Легенду мирового футбола, аргентинца Диего Марадону похоронили на частном кладбище Белла-Виста в пригороде Буэнос-Айреса. Спортсмен скончался в ноябре 2020 года в результате сердечного приступа.



Спустя три с половиной года семья Марадоны требует, чтобы его останки эксгумировали и перенесли в мавзолей Мемориал дель Дьеса в столице Аргентины.



Письмо, которое было направлено суду родственниками футболиста содержит пояснение о том, что мавзолей является “гораздо более безопасным местом, чем нынешнее место захоронения”, и что “всем людям должна быть предоставлена ​​возможность отдать дань уважения величайшему идолу Аргентины”. Пока что суд в Буэнос-Айресе не ответил на это обращение.



Незадолго до смерти в ноябре 2020 года Диего Марадона перенес операцию на мозге. Следствие установило, после нее были допущены серьезные ошибки в уходе на дому.



4 июня начнется судебный процесс, на котором выдвинут обвинения против личного врача Марадоны Леопольдо Луке, психиатра футболиста и нескольких медиков. Прокуратура обвиняет их в непредумышленном убийстве. Все подозреваемые отрицают обвинения. Если их признают виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.

