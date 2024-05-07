



Тайсон Фьюри признался, что трижды чуть не умер

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой с украинцем Александром Усиком.



Он рассказал о своей карьере и мотивации в комментарии комментарии DAZN Boxing.



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По словам Фьюри, он всегда хотел быть лучшим. Боксер признался, что не может не волноваться перед предстоящим боем с Усиком.



"С того момента, как я пришел на это поприще в августе 1988 года, я трижды чуть не умер. . Но мой папаша сказал, что этот дорастет до двух метров и перерастет, и будет весит 127 кг, и будет чемпионом мира, а имя его - Тайсон. Всем было смешно. И вот я здесь", - сообщил Фьюри.