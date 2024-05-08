



Олимпийские игры: во Франции представлен план борьбы с исламистами

Министерство внутренних дел Франции представило план борьбы с действиями радикальных исламистов из опасений террористических атак на Олимпийских играх, которые в 2024 году пройдут в Париже.



Об этом сообщает издание Le Parisien.



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Соответствующий документ был представлен префектам и руководству нацполиции страны. По данным издания, в плане прописаны способы борьбы с радикальными исламистскими и джахадистскими движениями.



Будут усилены меры по отслеживанию группировок. Также МВД Франции призывает предотвратить въезд в страну радикалов и нейтрализовать угрозу, которую те могут представлять.