



В США во время задержания полицией погиб еще один афроамериканец

В американском Огайо во время задержания полицией скончался афроамериканец.



По данным ВВС, перед смертью 53-летний Фрэнк Тайсон предупреждал правоохранителей, что не может дышать.



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Его задержали в одном из баров Кантона после того, как мужчина скрылся с места ДТП. После тюрьмы Тайсон успел побыть на свободе всего неделю. Судя по кадрам, представленным полицией, одна из женщин на входе в бар кричала, чтобы Фрэнка "убрали отсюда немедленно".



В ходе задержания мужчина начал оказывать сопротивление. Его скрутили и положили на пол. Полицейский около 30 секунд прижимал Тайсона в колу.



"Я не могу дышать, слезьте с шеи", - повторял подозреваемый.



После этого у него пропал пульс. Полицейские сделали ему искусственное дыхание и вызвали медиков. В итоге, Тайсон скончался в одной из больниц. Двух правоохранителей отстранили от службы на время расследования. В США уже провели параллель между смертью Фрэнка Тайсона и аналогичным случаем с Джорджем Флойдом в 2020 году, из-за которого появилось движение Black Lives Matter.

