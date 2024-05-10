



С сына Байдена не сняли обвинения в хранении оружия

Федеральный апелляционный суд отклонил ходатайство сына президента США Джо Байдена о снятии обвинений в хранении оружия, что открывает путь к судебному процессу над Хантером Байденом, который состоится 3 июня - впервые для сына действующего президента.



Коллегия из трех судей Апелляционного суда США по третьему округу в Филадельфии заявила, что Хантер Байден не может подать апелляцию, поскольку суд низшей инстанции еще не вынес окончательного решения по делу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Вскоре после решения апелляционного суда окружной судья США Мэриэллен Норейка распорядилась начать 3 июня в Уилмингтоне, штат Делавэр, судебный процесс, который продлится до шести дней.



Юридическая команда Хантера Байдена заявила, что попросит апелляционный суд в полном составе в Филадельфии пересмотреть решение коллегии.



"Мы считаем, что решение суда слишком важно, и дальнейшее рассмотрение нашего запроса является целесообразным", - говорится в заявлении Аббе Лоуэлла, адвоката Хантера Байдена.



Хантер Байден обжаловал постановления, вынесенные Норейкой в прошлом месяце. Судья отклонил ходатайства о прекращении двух пунктов обвинения Хантера Байдена во лжи об использовании запрещенных наркотиков и покупке пистолета Colt Cobra в 2018 году и третьего пункта обвинения в незаконном владении этим оружием.



Юридическая команда Хантера Байдена утверждала, что суд низшей инстанции должен был дождаться решения федерального апелляционного суда, прежде чем приступить к судебному разбирательству.



По обвинению в хранении оружия Хантеру Байдену грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.



Судебное разбирательство состоится в тот момент, когда Джо Байден активизирует свою предвыборную кампанию.

