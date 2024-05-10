



Падение цен на сельхозпродукцию ведет к проблемам у производителей техники

Падение цен на урожай приводит к тому, что продавцы сельскохозяйственной техники сталкиваются с избытком непроданных тракторов и комбайнов. Чтобы справиться с избытком, дилеры уценивают машины, приостанавливают прием новых заказов и даже продают оборудование на аукционах по сниженным ценам.



Замедление темпов продаж оборудования является следствием падения цен на кукурузу и сою до более чем трехлетних минимумов, поскольку доходы американских фермеров сокращаются, а производители и дилеры оборудования вынуждены быстро перестраиваться после периода бурного роста.



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Агентство Reuters опросило десять дилеров оборудования, в основном на Среднем Западе, а также фермеров и аналитиков, которые заявили, что низкие цены на урожай в сочетании с сохраняющимися высокими процентными ставками удерживают фермеров от покупки техники. Поскольку фермеры совершают меньше покупок, запасы оборудования растут, сокращая прибыль как дилеров, так и крупных производителей.



Производители Deere и CNH Industrial изо всех сил старались не отставать от высокого спроса на тракторы в 2022 году, когда доходы фермеров достигли рекордно высокого уровня, а выплаты по помощи при пандемии дали фермерам дополнительные деньги на обновление парка техники. Теперь обе компании ожидают, что замедление продаж ударит по их прибыли в этом году.

