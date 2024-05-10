



Число погибших в результате наводнения в Бразилии возросло до 107

Число погибших в результате сильного наводнения на юге Бразилии выросло до 107 человек, сообщила служба гражданской обороны, поскольку спасательные операции продолжаются, а власти начинают оценивать стоимость восстановления после разрушений в штате Риу-Гранди-ду-Сул.



В качестве драматического символа бедствия спасатели спасли лошадь, которая в течение двух дней находилась в ловушке на крыше в сильно затопленном городе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ближайшие дни прогнозируется усиление дождей, что вызывает опасения дальнейшего повышения уровня воды в затопленной столице штата Порту-Алегри и близлежащих городах, где улицы превратились в реки.



По меньшей мере 136 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, более 165 000 человек были вынуждены покинуть затопленные дома и спасаться на лодках и вертолетах.

