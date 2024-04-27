



Предвыборный штаб Байдена использовал слова из альбома Свифт против Трампа

Кампания использовала слова из ее нового альбома "The Tortured Poets Department", чтобы обозначить различия между неделей президента и неделей Трампа.



"Еще одна мучительная неделя для самого маленького человека, который когда-либо жил, Дональда Трампа", - говорится в сообщении кампании.



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"В то время как президент Байден провел неделю, для поездки во Флориду к избирателям, получил ключевую поддержку от профсоюзов строителей и выпустил больше рекламы в штатах, где идет борьба…".



"С другой стороны, уставший и "уменьшившийся" Трамп создал хаос для себя и своей кампании".



В сообщении говорится, что в среду в свой выходной от суда Трамп отправился играть в гольф. "Трамп не умеет доносить информацию и отталкивает избирателей. Его советники отвлекаются, его кампания теряет время, и он сжигает деньги на все, кроме реальной работы с избирателями. Продолжай в том же духе, Дональд", - говорится в заявлении представителя кампании Байдена Джеймса Сингера.



Непринужденное использование текстов Свифт последовало за спекуляциями по поводу поддержки Байдена со стороны певицы и необоснованными теориями заговора, которые витали вокруг Суперкубка о совместной работе с бойфрендом певицы Трэвисом Келсом, играющим за команду Kansas City Chiefs. В январе New York Times сообщила, что кампания Байдена активно ищет поддержку Свифт, а в феврале Байден заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть наличие договоренности между ними.

