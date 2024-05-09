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СМИ: Украина начала строить сеть секретных подземных оборонных предприятий
09.05.2024 19:44 Раиса Вовк

СМИ: Украина начала строить сеть секретных подземных оборонных предприятий

Украина начала создавать сеть секретных подземных заводов по перезапуску оружейной промышленности. Об этом пишет издание El Mundo

Как пишет издание, Украина с помощью секретных подземных заводов стремится избавиться от зависимости в вооружении от других страны, а также стремится стать центром производства оружия для всего Запада.

В частности, известно, что часть заводов Украина маскирует декорациями, а персонал туда тщательно проверяют, чтобы не было информаторов России.

Отметим, что Украина начала самостоятельно производить разные типы вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь как о воздушных беспилотниках так и о надводных дронах и РЭБ.

В частности, недавно стало известно о том, что Украинасмогла скопировать российские барсирующие дроны "Ланцет", а также приступила к серийному производству отечественного аналога "Шахедов".

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