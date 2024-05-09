



СМИ: Украина начала строить сеть секретных подземных оборонных предприятий

Украина начала создавать сеть секретных подземных заводов по перезапуску оружейной промышленности. Об этом пишет издание El Mundo.



Как пишет издание, Украина с помощью секретных подземных заводов стремится избавиться от зависимости в вооружении от других страны, а также стремится стать центром производства оружия для всего Запада.



В частности, известно, что часть заводов Украина маскирует декорациями, а персонал туда тщательно проверяют, чтобы не было информаторов России.



Отметим, что Украина начала самостоятельно производить разные типы вооружения с начала полномасштабного вторжения РФ. Речь как о воздушных беспилотниках так и о надводных дронах и РЭБ.



В частности, недавно стало известно о том, что Украинасмогла скопировать российские барсирующие дроны "Ланцет", а также приступила к серийному производству отечественного аналога "Шахедов".