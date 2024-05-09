



ХАМАС требует прекратить "неэффективный" сброс гумпомощи в Газу по воздуху

ХАМАС требует прекратить сброс гуманитарной помощи в Газу по воздуху, после того как двое палестинцев погибли на Газе в начале этой недели, когда груз с гуманитарной помощью упал на склад после того, как не раскрылся парашют.



Несколько стран, включая США, Великобританию и Францию, прибегают к регулярным воздушным поставкам помощи на север Газы, где гуманитарные организации предупреждают о надвигающемся голоде.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Во вторник два человека погибли, когда груз с гуманитарной помощью упал на крышу склада, где собрались жители.



"Мы вновь заявляем, что сброс помощи по воздуху представляет реальную опасность для жизни граждан и не являются реальным решением для облегчения продовольственного кризиса, охватившего север Газы", - говорится в заявлении Саламы Маруф, главы представительства ХАМАС в Газе.



"Мы призываем немедленно прекратить доставку помощи таким неэффективным и ошибочным способом, и мы призываем полностью активировать наземные контрольно-пропускные пункты для доставки гуманитарной помощи в северную часть Газы".

