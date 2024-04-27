



Байден клянется, что не успокоится, пока не освободит всех заложников

Опубликовав фотографию встречи с освобожденной заложницей Авигайль Идан, президент США Джо Байден обещает "не успокоиться, пока каждый заложник, подобно Авигайль, оторванный от своих семей и удерживаемый ХАМАСом, не вернется в объятия своих близких".



"Я даю им слово. Я даю слово их семьям", - написал он на странице X.



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Байден встретился с освобожденной заложницей в Белом доме, а позже описал Идан как "замечательного человека, который оправился от невыразимой травмы".



Авигайль, которой за время пребывания в плену исполнилось четыре года, была освобождена спустя несколько недель в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара, Египта и США, которая также включала освобождение палестинских заключенных.

