Новости » Новости США
Байден клянется, что не успокоится, пока не освободит всех заложников | Фото: Х аккаунт Байдена
27.04.2024 16:38 MIGnews.com

Байден клянется, что не успокоится, пока не освободит всех заложников

Опубликовав фотографию встречи с освобожденной заложницей Авигайль Идан, президент США Джо Байден обещает "не успокоиться, пока каждый заложник, подобно Авигайль, оторванный от своих семей и удерживаемый ХАМАСом, не вернется в объятия своих близких".

"Я даю им слово. Я даю слово их семьям", - написал он на странице X.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Байден встретился с освобожденной заложницей в Белом доме, а позже описал Идан как "замечательного человека, который оправился от невыразимой травмы".

Авигайль, которой за время пребывания в плену исполнилось четыре года, была освобождена спустя несколько недель в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара, Египта и США, которая также включала освобождение палестинских заключенных.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы