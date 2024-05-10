



Премьер-министром в России останется беспроблемный Мишустин

Путин предложил назначить главой правительства Михаила Мишустина, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрят кандидатуру Мишустина, ранее занимавшего должность премьера, сегодня на пленарном заседании после обсуждения во фракциях. Скорей всего эта кандидатура будет одобрена единогласно.



Мишустин - беспроблемный для Путина человек, он никогда не выявлял президентских амбиций даже проформы ради. Он зарекомендовал себя в предыдущей каденции, из чего следует, что Путин может не опасаться никаких притязаний с его стороны.



После утверждения Госдумой глава правительства назначается президентом. Новый премьер должен будет представить Путину предложения о структуре правительства, а Госдуме - кандидатуры вице-премьеров и министров за исключением Минобороны, МВД, Минюста, МЧС и МИДа.



