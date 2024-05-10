



Полномочия Зеленского заканчиваются: что будет с легитимностью президента

Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении пятилетнего срока полномочий 21 мая 2024 года. Его полномочия будут продолжаться до избрания следующего главы государства. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью украинской службе ВВС.



"Нет, он не потеряет свою легитимность… Полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора, - это он найдет", - заявил министр.



Поэтому Малюська ожидает "много шума и крика", особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому "достаточно неуклюже" повелись в отношении соответствующих норм, прописанных в Конституции.



Министр считает, что не только по срокам полномочий главы государства, но и многое другое, что в Конституции касается военного времени, - "сформулировано не идеально". А это дает основания для разных "теорий заговора".



На вопрос, возможно ли уместнее обратиться в орган, толкующий Конституцию - Конституционный суд, чтобы поставить точку в вопросе легитимности президента, Малюська ответил, что, по его мнению, делать это поздно, а в нынешних реалиях даже вредно. Потому что именно такое обращение означает, что вопросы есть и есть сомнения, и нужен авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал.



"Учитывая коммуникационную и ситуацию в стране с безопасностью - сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой, поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный суд. Когда-то, где-то - возможно было бы, но опять же - не на данном этапе", - отметил Малюська.



На уточняющий вопрос, будут ли все указы и документы президента с 21 мая абсолютно действующими, министр ответил: "Однозначно. Ни один президент никогда не работал изо дня в день, как это определяет Конституция. Это касается и парламента так же".



Ранее в ЦИК заявили, что на период военного положения не могут быть прекращены полномочия действующего президента Украины.