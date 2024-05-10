



10-12 мая Землю накроют магнитные бури и ожидаются полярные сияния

В течение 8-9 мая на Солнце произошло целых 5 вспышек класса "Х", что стало рекордом активности за последние 20 лет. Эти вспышки были направлены в сторону Земли, и как результат, ожидается, что 10-12 мая Земля столкнется с серией сильнейших геомагнитных бурь.



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Первая волна магнитной бури накроет планету 10 мая во второй половине дня, а вторая – 11 мая после обеда.



Этот выброс станет самым масштабным событием в нынешнем всплеске солнечной активности, что вызовет даже, как ожидается, полярные сияния.