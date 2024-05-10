Новости » Life Style
Определилась вторая десятка гранд-финала Евровидения-2024
10.05.2024 10:57 Mignews

Определилась вторая десятка гранд-финала Евровидения-2024

В Мальме (Швеция) прошел второй полуфинал Евровидения 2024 года, по итогам которого определились еще 10 финалистов международного песенного конкурса. 

Итак, в гранд-финале также выступят:

  • Латвия – Dons с песней Hollow.
  • Австрия – Kaleen с песней We Will Rave.
  • Нидерланды – Joost Klein с песней Europapa.
  • Норвегия – Gåte с песней Ulveham.
  • Израиль – Eden Golan с песней Hurricane.
  • Греция – Marina Satti с песней ZARI.
  • Эстония – 5MIINUST x Puuluup с песней "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".
  • Швейцария – Nemo с песней The Code.
  • Грузия – Nutsa Buzaladze с песней Firefighter.
  • Армения – LADANIVA с песней Jako.
Напомним, с первого полуфинала "Евровидения 2024" в финал прошло 10 участников: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Большой финал конкурса "Евровидение" состоится в субботу, 11 мая, начало трансляции в 22:00. На сцену выйдут представители 26 стран.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы