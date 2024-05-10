



Определилась вторая десятка гранд-финала Евровидения-2024

В Мальме (Швеция) прошел второй полуфинал Евровидения 2024 года, по итогам которого определились еще 10 финалистов международного песенного конкурса.



Итак, в гранд-финале также выступят:

Латвия – Dons с песней Hollow.

Австрия – Kaleen с песней We Will Rave.

Нидерланды – Joost Klein с песней Europapa.

Норвегия – Gåte с песней Ulveham.

Израиль – Eden Golan с песней Hurricane.

Греция – Marina Satti с песней ZARI.

Эстония – 5MIINUST x Puuluup с песней "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".

Швейцария – Nemo с песней The Code.

Грузия – Nutsa Buzaladze с песней Firefighter.

Армения – LADANIVA с песней Jako.

Напомним, с первого полуфинала "Евровидения 2024" в финал прошло 10 участников: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.



Большой финал конкурса "Евровидение" состоится в субботу, 11 мая, начало трансляции в 22:00. На сцену выйдут представители 26 стран.