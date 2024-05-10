Определилась вторая десятка гранд-финала Евровидения-2024
В Мальме (Швеция) прошел второй полуфинал Евровидения 2024 года, по итогам которого определились еще 10 финалистов международного песенного конкурса.
Итак, в гранд-финале также выступят:
- Латвия – Dons с песней Hollow.
- Австрия – Kaleen с песней We Will Rave.
- Нидерланды – Joost Klein с песней Europapa.
- Норвегия – Gåte с песней Ulveham.
- Израиль – Eden Golan с песней Hurricane.
- Греция – Marina Satti с песней ZARI.
- Эстония – 5MIINUST x Puuluup с песней "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".
- Швейцария – Nemo с песней The Code.
- Грузия – Nutsa Buzaladze с песней Firefighter.
- Армения – LADANIVA с песней Jako.
Большой финал конкурса "Евровидение" состоится в субботу, 11 мая, начало трансляции в 22:00. На сцену выйдут представители 26 стран.