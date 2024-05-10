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Käärijä требует удалить его видео с Эден Голан
10.05.2024 11:12 MIGnews.com

Käärijä требует удалить его видео с Эден Голан

Бывший финский участник Евровидения Джере Пойохонен, он же Käärijä (Кяярия) этим утром снял видео с израильской участницей Эден Голан и теперь пытается убрать клип после того, как он распространился в Интернете.

Käärijä, который занял второе место на прошлогоднем конкурсе в Финляндии с песней “Cha Cha Cha” и который возвращается в этом году в качестве интервального артиста, можно увидеть в шутливом танце с Голан в клипе, который также был опубликован в его собственных социальных сетях.

Вскоре после этого Käärijä написал в Instagram, что ему “случайно удалось встретиться сегодня с представительницей Израиля на Евровидении, и нас сняли на видео”. Он пишет, что видео было размещено “без моего разрешения” и что он просил его удалить. “Я хотел бы уточнить и подчеркнуть, что видео не является политическим заявлением или каким-либо одобрением”, — пишет он.

Представитель “Кан” сообщил, что видео было удалено из социальных сетей Голан, а также будет удалено со страницы “Кан” из поиска.



 

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