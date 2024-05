Käärijä требует удалить его видео с Эден Голан

Бывший финский участник Евровидения Джере Пойохонен, он же Käärijä (Кяярия) этим утром снял видео с израильской участницей Эден Голан и теперь пытается убрать клип после того, как он распространился в Интернете.



Käärijä, который занял второе место на прошлогоднем конкурсе в Финляндии с песней “Cha Cha Cha” и который возвращается в этом году в качестве интервального артиста, можно увидеть в шутливом танце с Голан в клипе, который также был опубликован в его собственных социальных сетях.



Вскоре после этого Käärijä написал в Instagram, что ему “случайно удалось встретиться сегодня с представительницей Израиля на Евровидении, и нас сняли на видео”. Он пишет, что видео было размещено “без моего разрешения” и что он просил его удалить. “Я хотел бы уточнить и подчеркнуть, что видео не является политическим заявлением или каким-либо одобрением”, — пишет он.



Представитель “Кан” сообщил, что видео было удалено из социальных сетей Голан, а также будет удалено со страницы “Кан” из поиска.

