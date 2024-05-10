



РФ может усилить атаки – Госдеп анонсировал поставки новых вооружений Украине

Россия планирует усилить воздушные и наземные атаки на территорию Украины в ближайшее время. Такими данными располагает западная разведка. Тем временем Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине…



Цель РФ – воспользоваться временем, необходимым для получения Киевом достаточного количества оружия и боеприпасов из недавно принятого пакета военной помощи США, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Источник заметил, что между решением о предоставлении помощи и отправкой боеприпасов и военной техники проходит время, которое Россия намерена использовать для достижения своих захватнических целей.



И именно промедление на Западе привело к определенным потерям на фронте, отметил источник.



"Западные и украинские чиновники считают, что ближайшая угроза усиления атак со стороны России связана с планами России осуществить масштабное наступление "в начале лета". В этом контексте они упоминают продолжение частичной мобилизации России", – отмечает CNN.



Аналитики агентства добавляют, что Россия в последние недели сосредоточила значительные ресурсы на украинскую оборону по всему восточному фронту, продвигаясь к трем ключевым точкам: военному узлу Покровска к западу от Авдеевки; стратегическим высотам города Часов Яр возле Бахмута и Курахово на юго-востоке.



Тем временем представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге сообщил, что уже в ближайшие недели Штаты объявят о новых поставках вооружений для Украины.



А вот решение о расширении личного состава украинской армии лежит полностью на самой Украине, отметил американский чиновник.



В то же время, США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.



"И вы видели, как мы реализуем несколько вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше – они появятся в дополнительном пакете", – сказал он.