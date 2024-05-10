



Хуситам не удалось захватить судно в районе Аденского залива

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщает, что получила сообщение о неудавшейся попытке захвата судна в 195 морских милях к востоку от Аденского залива.



Капитан судна сообщает, что к нему приблизилось небольшое судно, на борту которого находились пять или шесть вооруженных людей с лестницами.



Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли беспилотные и ракетные удары по судам в Красном море и Индийском океане.



Когда служба безопасности корабля открыла ответный огонь, хуситам пришлось спешно ретироваться, сообщает UKMTO.

Судно и его команда находятся в безопасности, корабль следует в следующий порт захода, говорится в сообщении.



