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Хуситам не удалось захватить судно в районе Аденского залива
10.05.2024 11:59 MIGnews.com

Хуситам не удалось захватить судно в районе Аденского залива

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщает, что получила сообщение о неудавшейся попытке захвата судна в 195 морских милях к востоку от Аденского залива.

Капитан судна сообщает, что к нему приблизилось небольшое судно, на борту которого находились пять или шесть вооруженных людей с лестницами.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли беспилотные и ракетные удары по судам в Красном море и Индийском океане.

Когда служба безопасности корабля открыла ответный огонь, хуситам пришлось спешно ретироваться, сообщает UKMTO.
Судно и его команда находятся в безопасности, корабль следует в следующий порт захода, говорится в сообщении.

 

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