



Полиция расследует видео, на котором мужчина кусает мальчика за ухо

Полиция Южного Йоркшира расследует видео с чемпионата мира по снукеру, на котором видно, как мужчина кусает за ухо мальчика.



В репортаже BBC из Крусибла в Шеффилде показано интервью с бывшим игроком Стивеном Хендри - на заднем плане собрались болельщики.



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Среди толпы зрители различили мужчину, который что-то шепчет на ухо мальчику, а затем покусывает его ухо. Затем мальчик, возможно, осознает, что его показывают по телевизору, и машет рукой.



Отношения между ними неизвестны.



В заявлении полиции Южного Йоркшира говорится: "В четверг, 25 апреля, в 21:20 нам позвонили и сообщили о распространенном в социальных сетях видео с мужчиной и мальчиком в Крусибле в Шеффилде. Нам известно о видеозаписи, и офицеры будут изучать ее содержание".



В пятницу Всемирный снукерный тур в своем заявлении сказал: "Мы знаем об этом инциденте, и теперь им занимается полиция".



