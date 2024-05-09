Советник аятоллы Хаменеи пригрозил ядерным оружием
Старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази вновь разразился ядерными угрозами.
Он, в частности, прокомментировал иранскую ядерную программу, которая стремительно развивается.
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"Иран обладает способностью производить ядерное оружие и будет вынужден изменить свою ядерную доктрину, если существование Ирана окажется под угрозой", - сказал советник Хаменеи.
Он отметил, что у Ирана есть возможность произвести ядерную бомбу.
Что примечательно, буквально в конце апреля представитель МИД Ирана заверял, будто в ядерной доктрине Ирана "нет места ядерному оружию". А за несколько дней до него высокопоставленный член Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран "пересмотрит свою ядерную доктрину", если Израиль нападет на Иран.