



Советник аятоллы Хаменеи пригрозил ядерным оружием

Старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Камаль Харрази вновь разразился ядерными угрозами.



Он, в частности, прокомментировал иранскую ядерную программу, которая стремительно развивается.



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"Иран обладает способностью производить ядерное оружие и будет вынужден изменить свою ядерную доктрину, если существование Ирана окажется под угрозой", - сказал советник Хаменеи.



Он отметил, что у Ирана есть возможность произвести ядерную бомбу.



Что примечательно, буквально в конце апреля представитель МИД Ирана заверял, будто в ядерной доктрине Ирана "нет места ядерному оружию". А за несколько дней до него высокопоставленный член Корпуса стражей исламской революции заявил, что Тегеран "пересмотрит свою ядерную доктрину", если Израиль нападет на Иран.