



Удар дронов: под Анапой полыхает нефтебаза

В Краснодарском крае в ночь на 9 мая была совершена атака БПЛА на нефтебазу в селе Юровка под популярным российским курортом Анапа.



По данным российских СМИ, несколько дронов упали на ее территории.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за пожара повреждено несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы, а также прибыл мэр Анапы Василий Швец.

И опять нефтебаза🥳

Краснодарский край, поселок Юровка pic.twitter.com/ugZ2CEtuF4 — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 9, 2024

Красиво, а главное качественно горит нефтебаза в селе Юровка под Анапой, которую ВСУ атаковали шестью БПЛА. Повреждены несколько резервуаров. В ликвидации пожара участвуют 62 штуки-человека и 20 единиц техники. pic.twitter.com/GobVTdA1Jb — Оливия (@olivia88877) May 9, 2024