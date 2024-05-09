Удар дронов: под Анапой полыхает нефтебаза
В Краснодарском крае в ночь на 9 мая была совершена атака БПЛА на нефтебазу в селе Юровка под популярным российским курортом Анапа.
По данным российских СМИ, несколько дронов упали на ее территории.
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Из-за пожара повреждено несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы, а также прибыл мэр Анапы Василий Швец.
И опять нефтебаза🥳— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 9, 2024
Краснодарский край, поселок Юровка pic.twitter.com/ugZ2CEtuF4
Красиво, а главное качественно горит нефтебаза в селе Юровка под Анапой, которую ВСУ атаковали шестью БПЛА. Повреждены несколько резервуаров. В ликвидации пожара участвуют 62 штуки-человека и 20 единиц техники. pic.twitter.com/GobVTdA1Jb— Оливия (@olivia88877) May 9, 2024
В селе Юровка Краснодарского края БПЛА атаковали местную нефтебазу.. pic.twitter.com/Y4Xjwcnoc8— MARAZMKREPCHAET ❌✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ (@TRAKTOR47205013) May 9, 2024