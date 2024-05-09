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Удар дронов: под Анапой полыхает нефтебаза
09.05.2024 07:20 Алина Груднева

Удар дронов: под Анапой полыхает нефтебаза

В Краснодарском крае в ночь на 9 мая была совершена атака БПЛА на нефтебазу в селе Юровка под популярным российским курортом Анапа.

По данным российских СМИ, несколько дронов упали на ее территории. 

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Из-за пожара повреждено несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы, а также прибыл мэр Анапы Василий Швец.

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