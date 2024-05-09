



Внезапно умерла жена депутата Единой России, обвинявшая мужа в насилии

В Москве внезапно умерла жена депутата от "Единой России" Валерия Демина Анастасия, которая ранее обвиняла мужа в избиениях.



По данным Telegram-канала Baza, 42-летняя женщина умерла 6 мая.



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Уточняется, что в этом году женщина сломала плечо. Родственники утверждают, что в последнее время ее состояние ухудшилось, а острые боли усилились. Более того, Демина жаловалась на панические атаки. Причина смерти не установлена. Дети укрыли ее и ушли гулять, а когда вернулись, женщина уже не встала.



"В конце февраля Демина обвинила своего мужа, депутата от "Единой России" в Бабушкинском районе Валерия Демина, в избиении. Мужчина, который вернулся из СВО домой в отпуск, сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и набросился на нее, бил и таскал за волосы. Удары мужчины лишь усугубили травму плеча", - сообщает Baza.