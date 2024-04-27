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Британия показала видео испытаний нового танка Challenger 3 | Фото: Минобороны Великобритании
27.04.2024 15:44 MIGnews.com

Британия показала видео испытаний нового танка Challenger 3

Министерство обороны Великобритании обнародовало видео испытаний нового танка Challenger 3.

Эти танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.

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Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.
Challenger 3 стрелял по различным целям с разного расстояния и показал отличные результаты.

Сообщается, что Challenger 3 обладает повышенной живучестью и невероятной огневой мощью. Также он может похвастаться невероятным набором самых современных технологий, что, как утверждают его разработчики, делает его самым "совершенным танком, когда-либо использовавшимся британской армией".
 

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