Британия показала видео испытаний нового танка Challenger 3
Министерство обороны Великобритании обнародовало видео испытаний нового танка Challenger 3.
Эти танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.
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Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.
Challenger 3 стрелял по различным целям с разного расстояния и показал отличные результаты.
Сообщается, что Challenger 3 обладает повышенной живучестью и невероятной огневой мощью. Также он может похвастаться невероятным набором самых современных технологий, что, как утверждают его разработчики, делает его самым "совершенным танком, когда-либо использовавшимся британской армией".