



Кандидату в президенты США паразит выел часть мозга

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что паразит выел часть его мозга.



Об этом сообщила газета The New York Times.



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В 2012 году Кеннеди-младший сообщил своим адвокатам во время бракоразводного процесса с его бывшей женой Мэри Ричардсон, которая совершила самоубийство, что хирург в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице провел диагностику его мозга из-за проблем с памятью и головокружением. Врач обнаружил в мозгу мертвого червя. Хирург тогда сказал ему, что проблемы с когнетивными функциями возникли из-за паразита, "который проник в мозг и съел его часть, а затем умер".



"Очевидно, у меня есть когнитивные проблемы… У меня потеря кратковременной памяти, и у меня есть потеря долговременной памяти, которая влияет на меня", - утверждал Кеннеди.



Теперь его предвыборная кампания ведется вокруг здорового образа жизни и фитнесса. По словам пресс-секретарь кампании Стефани Спир, проблема со здоровьем кандидата была решена более 10 лет назад.