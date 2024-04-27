



Шиитский лидер Ирака выразил поддержку пропалестинским лагерям в США

Иракский религиозный лидер Моктада Садр выражает поддержку палестинским и антиизраильским лагерям в университетах США и призывает прекратить полицейские действия против них.



"Мы призываем прекратить подавление голосов, выступающих за мир и свободу", - говорится в заявлении Садра.



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"Голос американских университетов, требующих положить конец сионистскому терроризму, - это наш голос".



Когда-то Садр возглавлял ополчение, сражавшееся с американскими войсками после вторжения США в 2003 году, которое свергло диктатора Саддама Хусейна.



У него остались миллионы преданных сторонников среди мусульман-шиитов, составляющих большинство населения страны, и он имеет большое влияние на иракскую политику.

